Guidava una moto rubata: 38enne denunciato da carabinieri Trento

Un 38enne di origini algerine è stato denunciato dai carabinieri di Trento per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato fermato nella notte di sabato scorso, 14 luglio, in via Trener mentre guidava una moto in modo pericoloso. Alla vista dei carabinieri - informa l'Arma - il 38enne ha cercato di disfarsi di un pacchetto contenente circa 35 grammi di hashish, che è stato posto sotto sequestro. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che la moto guidata dal 38enne era stata rubata il giorno prima a Trento.

Il 38enne, che ha cercato di scappare spintonando i carabinieri, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. La moto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.



