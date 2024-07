Lea, in Trentino criticità su tempi d'attesa e cure palliative

Nell'anno 2022, così come nell'anno 2021, la Provincia autonoma di Trento mostra punteggi al di sopra della soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza valutate dal rapporto sul Nuovo sistema di garanzia (Nsg) per i risultati dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). In Trentino l'area della prevenzione raggiunge un punteggio pari a 94,3, in miglioramento rispetto all'anno 2021 (92,6), mentre l'area distrettuale risulta in lieve peggioramento rispetto all'anno 2021 con un punteggio pari a 76,4 (nel 2021 era 79,3). Il punteggio dell'area ospedaliera è il migliore tra le Regioni italiane e si attesta su un valore pari a 98,3. Gli indicatori Core dell'area prevenzione sono tutti al di sopra della soglia di adempienza, il punteggio più basso è invece relativo al settore veterinario (77). Si evidenzia che 4 indicatori su 6 raggiungono il punteggio di 100. Nell'area distrettuale, nell'anno 2022 gli indicatori critici sono quello relativo ai tempi di attesa (punteggio pari a 0) e quello sui deceduti per cause di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative (punteggio pari a 30,7 nel 2022). Si osserva un significativo peggioramento dell'indicatore relativo all'assistenza domiciliare mentre nell'area ospedaliera per tutti gli indicatori si registrano punteggi molto alti.

A livello nazionale, Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata registrano un punteggio superiore a 60 (soglia di sufficienza) in tutte le macro-aree. La Valle d'Aosta registra un punteggio inferiore alla soglia in tutte le macro-aree. Calabria, Sicilia e Sardegna presentano punteggi inferiori alla sufficienza nelle due macro-aree della prevenzione e della distrettuale. Bolzano, Abruzzo e Molise ottengono un punteggio insufficiente nell'area della prevenzione, mentre la Campania riporta un punteggio insufficiente nell'area distrettuale.



