Infortuni sul lavoro in calo in Alto Adige, anche i mortali

L'andamento statistico sugli infortuni denunciati in Alto Adige (al di sotto della media nazionale) evidenziano nel biennio 2022- 2023 (rispettivamente pari a 14.907 e a 14.259) una diminuzione del 9,45% rispetto ai dati riscontrati nel biennio 2018-2019 (rispettivamente pari a 16.061 e a 16.152).

Analogamente, risultano in flessione i dati relativi agli infortuni con esito mortale, scesi dai 21 del 2019 agli 11 del 2023. Con riguardo alle malattie professionali, a fronte di 165 episodi denunciati nel 2019, si sono verificati 148 casi nel 2023. Per quanto concerne la situazione relativa ai settori produttivi maggiormente esposti al fenomeno infortunistico, si annoverano quelli dell'edilizia, dell'estrazione di minerali da cave e miniere, nonché quello agricolo.

I dati sono stati analizzati a Palazzo Ducale durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sul prioritario tema della sicurezza sul lavoro, presieduta dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, prefetto Vito Cusumano.

Erano presenti all'incontro, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, come anche i vertici di Inps, Inali, Vigili del fuoco, Servizio Medicina del Lavoro della locale Azienda Sanitaria.

Kompatscher, nel quadro delle peculiari competenze ascritte all'ente provinciale, ha ribadito il massimo impegno della Giunta nel potenziamento delle attività di prevenzione e di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all'incremento del personale ispettivo.



