Ferrovia Valsugana, bus sostitutivi domenica 21 luglio

Modifiche alla circolazione dei treni regionali per i lavori di manutenzione straordinaria della linea ferroviaria tra Trento e Bassano del Grappa dalle 8 alle 14 di domenica 21 luglio.

È prevista - si legge in una nota - una riprogrammazione del servizio, con corse bus tra Trento e Bassano del Grappa e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I bus effettueranno fermate intermedie in tutte le stazioni della linea Trento-Bassano del Grappa.



