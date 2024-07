Meteo: nel pomeriggio parziale miglioramento in Trentino

È in via di esaurimento la fase più intensa della perturbazione che sta interessando il Trentino con forti piogge, grandine, vento, causando fenomeni di smottamento, allagamenti, schianti di alberi e i conseguenti disagi sulla viabilità.

Dalle 14 di oggi - informa la Provincia di Trento in una nota - è atteso un parziale miglioramento con un'instabilità che però rimarrà nelle ore seguenti, in cui si alterneranno assenza di precipitazioni ed eventuali rovesci anche temporaleschi più probabili in serata e nella prima parte della prossima notte.

"Si ricorda dunque al riguardo la validità dell'avviso di allerta per temporali e criticità idrogeologiche emesso dalla Protezione civile fino alle 12 di domani, sabato", si legge nella nota.

Dal punto dei vista delle precipitazioni, come riportato da Meteotrentino, i valori più elevati si sono registrati a Zambana (84 millimetri), Molveno e San Martino di Castrozza, in quest'ultimo caso con più di 50 millimetri in un'ora. Per la grandine, i chicchi caduti al suolo hanno avuto dimensione inferiore ai due centimetri - qualcosa in più nella zona di Trento.



