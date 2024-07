Bolzano Danza parte alla grande con un ventaglio di appuntamenti

A Bolzano questa sera inaugurazione del Festival Bolzano Danza che quest'anno compie 40 anni. Per festeggiare il traguardo è prevista un'apertura con un ventaglio di appuntamenti e una doppietta di spettacoli che coinvolge più creatori, che ha già fatto segnare grandi richieste di botteghino. Atteso infatti dal pubblico il debutto nazionale di Elements, la nuova produzione della Principal Guest Company di Bolzano Danza Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart, un lavoro che prende spunto dai quattro elementi della natura affidati ciascuno a quattro coreografi di fama: il Fuoco a Sharon Eyal, l'Acqua ad Andonis Foniadakis, l'Aria a Louise Lecavalier e la Terra a Mauro Bigonzetti (Sala Grande del Teatro Comunale ore 21).

Il clima di festa per l'apertura del Festival si percepirà sin dal tardo pomeriggio, promettono gli organizzatori, con Speed, la divertente performance gratuita di Parini Secondo ispirata al fenomeno del Para Para giapponese e all'Eurobeat proposta in Piazza Municipio (ore 18) e in Piazza Verdi (ore 20.30). Speeed è uno "schiaffo" performativo di 15 minuti per quattro interpreti e due automobili con musica ad alto volume del compositore Alberto Ricca/Bienoise.

Sempre in ottica celebrativa, un singolare momento di approfondimento sarà il 'talk' nel quale tutti i direttori artistici che si sono succeduti in quarant'anni di Bolzano Danza si confronteranno.(Foyer del Teatro Comunale ore 19).



