Presidente A22,abbiamo condizioni per concessione autostrada

"Crediamo di avere i presupposti per avere la nuova concessione di questa autostrada. Tutte le opere dell'infrastruttura sono sempre tenute in ottime condizioni, e se non gestissimo bene l'arteria stradale non riusciremmo a gestire punte di traffico come quelle previste nelle giornate di punta, con la presenza di quasi 40mila veicoli in una sola direzione". Così, in conferenza stampa, il presidente di A22 - Autostrada del Brennero, Hartmann Reichhalter.

"C'è un po' di preoccupazione per quello che avviene a nord, in particolare per i lavori al ponte Lueg, in Austria. Stiamo per questo cercando di mettere in campo azioni di mitigazione, che non portino al blocco del traffico", ha detto Reichhalter.

Sul futuro di A22 è intervenuto anche l'amministratore delegato, Diego Cattoni, parlando di centralità della ferrovia per diminuire il traffico pesante in transito. "Noi siamo al centro del sistema produttivo italiano, un corridoio di transito fondamentale della merce. Ma non possiamo continuare a reggere questa crescita: diventa centrale far crescere ferrovia. Servono azioni che richiedono del tempo per avere risultati: dobbiamo gestire questi flussi e non subirli", ha affermato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA