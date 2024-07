La musica come dialogo e integrazione, a Trento murale di Ozmo

"Un dialogo tra armonia classica e ritmi contemporanei, una grande composizione che non solo celebra la bellezza e la consonanza, ma invita anche a una riflessione sulla felicità condivisa in una società pluralistica e inclusiva". Così lo street artist Ozmo spiega il senso del murale realizzato a Trento sulla parete della scuola media Giacomo Bresadola a poca distanza dal Duomo, nel cuore della città. Si intitola 'Tre Grazie e Due Musici' l'ultimo lavoro dell'artista toscano realizzato su una superficie di cento metri quadrati interamente con bombolette spray. Il murale è stato inaugurato in occasione della mostra "Allegoria della Felicità Pubblica", curata da Gabriele Lorenzoni nella Galleria Civica. Ozmo rivisita l'iconografia antica delle Tre Grazie, arricchendola con elementi moderni "che simboleggiano la diversità e l'integrazione culturale". Al centro dell'opera, tre figure femminili evocano la bellezza, il fascino e la grazia: Aglaia, Eufrosine e Talia. Alla base, una giovane donna con una chitarra elettrica e un uomo con uno stereo degli anni '80 rappresentano i pilastri musicali dell'armonia. "In 'Tre Grazie e Due Musici' - dice l'autore - ho esplorato come le antiche virtù possano risuonare in un contesto moderno, arricchite dall'universalità della musica. Trento ha una lunga tradizione di muri dipinti che decorano e arricchiscono la città, rendendola un museo a cielo aperto. Questo murale si inserisce perfettamente in questa tradizione, continuando a celebrare l'arte pubblica come strumento di coesione sociale e culturale".

Per completare l'opera l'artista ha impiegato due settimane.

Ozmo la considera un "simbolo di un dialogo culturale aperto e dinamico, e del mio impegno nel promuovere l'arte come veicolo di coesione sociale e di espressione libera. Questa opera pubblica rimarrà una presenza duratura nel centro storico di Trento come invito a cittadini e visitatori a riflettere sull'importanza dell'arte nella vita pubblica e sul suo potere unificante".



