Dal 25 luglio al cinema 'Un oggi alla volta', girato in Trentino

Sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 luglio Un oggi alla volta, un teen movie che narra l'incontro tra Marco e Aria, una storia d'amore e di crescita personale che ci ricorda quanto sia emotivamente difficile essere giovani al giorno d'oggi, ma anche come tutto diventi più leggero con le persone giuste al nostro fianco. Il film, diretto da Nicola Conversa, è stato girato interamente in Trentino tra maggio e giugno 2023. Fra le location - si legge in una nota - il centro della città, il Muse-Museo delle Scienze di Trento e alcuni altri luoghi rappresentativi del territorio, grazie alla collaborazione di Trentino Film Commission.

Nel cast, al fianco di Tommaso Cassissa, noto influencer e content creator, e di Ginevra Francesconi, ci sono Francesco Centorame, Katia Follesa, e Cesare Bocci. Un oggi alla volta è una produzione One More Pictures con Vision Distribution in collaborazione con Rai Cinema e Sky.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA