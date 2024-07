Calcio, tecnico del Kaiserslauten cade in bici e muore

A seguito di un incidente ciclistico che si è verificato ieri sera a Burgusio in val Venosta è deceduto Peter Miethe, responsabile delle attrezzature tecniche della squadra di calcio tedesca Kaiserslauten, che attualmente si trova in ritiro a Malles. La squadra 1.FC Kaiserslauten milita nella "Zweite Bundesliga", la seconda divisione del calcio tedesco.

Miethe che era molto conosciuto nell'ambiente del calcio tedesco, con la bici è caduto, rimanendo gravemente ferito. I soccorritori hanno cercato a lungo di rianimare l'uomo sul luogo dell'incidente, senza però riuscire a salvargli la vita. Il Kaiserslautern ha deciso di interrompere il ritiro e fare ritorno in Germania in segno di lutto.



