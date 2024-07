Tennis: Sinner si cancella da Atp Bastad 'devo riposare'

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà all'Atp 250 di Bastad. "Mi dispiace dovermi ritirare da Bastad la prossima settimana a causa della stanchezza - si legge nel post -non è mai una decisione facile perché mi piacerebbe giocare, ma sto seguendo i consigli del mio team e dei dottori che mi hanno consigliato di prendemi un po' di tempo per riposare e recuperare. Spero di giocare a Bastad in futuro, ho sentito dire che è un grande torneo".



