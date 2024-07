Commissione dei sei, audizione in materia di formazione

Seduta di commissione dei Sei per una ampia istruttoria in materia di formazione iniziale degli insegnanti e di abilitazione all'insegnamento oggi presso il Ministero agli affari regionali nella Capitale. All'ordine del giorno le audizioni del Sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta, dell'intendente per le scuole in lingua tedesca Sigrun Falkensteiner e di quella per le scuole delle località ladine Edith Ploner.

"La fase di ascolto ha permesso di mettere a fuoco le esigenze del territorio locale, la difficoltà a garantire gli standard di ricambio per il personale della scuola in lingua tedesca e il reclutamento dal sistema di formazione estero nonché la concorrenza offerta dalle opportunità di lavoro all'estero e le differenti procedure di immissione nel mercato del lavoro per i docenti di lingua italiana, talvolta molto onerose facendo leva sui percorsi di abilitazione offerti dall'Università che nella scuola in lingua tedesca sono sostituiti anche da corsi abilitanti", si legge in una nota del presidente della Commissione dei sei, il deputato Alessandro Urzì.

I commissari hanno partecipato ad un corposo confronto con i rappresentanti del sistema scolastico altoatesino, raccogliendo gli elementi su cui in una prossima seduta sarà svolto il dibattito di merito sulla proposta di schema di norma di attuazione trasmessa dalla Provincia di Bolzano.

I commissari ad inizio seduta hanno espresso le proprie condoglianze all'avv. Eleonora Maines per il grave lutto legato alla perdita del padre patito nelle scorse ore.



