Astensione di tre giorni degli avvocati penalisti di Trento

Inizia oggi l'astensione di tre giorni indetta dalla Camera penale di Trento per sensibilizzare la popolazione e i rappresentanti politici sul sovraffollamento delle carceri italiane e sulle condizioni di detenuti e agenti di polizia penitenziaria. L'astensione dalle udienze, resa nota pubblicamente nei giorni scorsi, si inserisce nell'ambito di un'iniziativa nazionale coordinata dall'Unione delle camera penali italiane (Ucpi) con il supporto dell'Osservatorio carcere.

"Registriamo un'astensione significativa da parte degli avvocati penalisti del trentino, che ha portato al rinvio di quasi tutte le udienze in programma in programma in questi giorni. Da quando abbiamo organizzato la maratona oratoria, nei giorni scorsi, sono avvenuti altri due suicidi, da parte di un detenuto e di un agente di polizia penitenziaria. La situazione è grave", dice all'ANSA il presidente della Camera penale di Trento, Roberto Bertuol.

Presso il Tribunale ordinario, il Tribunale dei minorenni, l'astensione ha portato al rinvio di buona parte delle udienze in calendario, comprese quelle di fronte di giudici per le indagini preliminari. Rinviate anche le udienze fissate dalla Corte di appello.

Domani, 11 luglio, una delegazione della Camera penale di Trento sarà presente alla manifestazione nazionale prevista a Roma. Per l'occasione state coinvolte le 150 Camere penali italiane.



