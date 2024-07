Pamer, cooperative altoatesine contribuiscono alla prosperità'

"Le cooperative sono un fattore importante per la competitività e la qualità di vita in Alto Adige e contribuiscono in modo significativo alla prosperità del nostro territorio: un esempio è dato dalle cooperative agricole". A sottolinearlo è l'assessora provinciale alle Cooperative Rosmarie Pamer in occasione della Giornata internazionale delle cooperative.

Sono 865 le cooperative altoatesine, che al 31.12.2023 risultavano iscritte al Registro provinciale degli enti cooperativi. Sono quattro le associazioni riconosciute in Alto Adige: 324 sono iscritte alla Federazione Raiffeisen, 214 a Coopbund Alto Adige - Südtirol, 109 a Cooperdolomiti e 91 ad AGCI Alto Adige - Südtirol. Le 865 cooperative sono attive nei seguenti settori: 86 cooperative agricole di conferimento e allevamento, 5 cooperative di lavoratori agricoli; 1 cooperativa agricola, 11 cooperative di consumo, 333 cooperative di produzione e lavoro, 289 altre cooperative, 90 cooperative di abitazione, 4 cooperative di garanzia, 4 consorzi cooperativi, 41 Casse Raiffeisen o cooperative di credito, 3 società di mutuo soccorso e 1 consorzio sociale.

In totale risultano attive 237 cooperative sociali, 74 sono impiegate nell'ambito dell'integrazione lavorativa di persone svantaggiate. Delle 865 cooperative, 768 sono registrate come cooperative a prevalente sostegno dei soci.

"Le cooperative vantano una lunga tradizione in Alto Adige", ha sottolineato Christian Tanner, vicedirettore della Federazione cooperative Raiffeisen. " Le prime cooperative agricole e di credito, risalenti a 150 anni fa, hanno contrastato l'impoverimento della popolazione rurale". Senza il sistema cooperativo, molte delle piccole imprese locali non esisterebbero più e servizi garantiti alla comunità locale, come l'assistenza ai bambini, agli anziani o alle persone con disabilità, non potrebbero essere garantiti", ha rimarcato Tanner.

Dal 1923, ogni primo sabato di luglio, viene celebrata la Giornata internazionale delle cooperative, che promuove la cooperazione a livello internazionale. Il motto dell'edizione di quest'anno è "Le cooperative creano un futuro migliore per tutti".



