Anche in Trentino sciopero del trasporto pubblico 6 e 7 luglio

Dalle 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7 luglio i treni lungo la ferrovia del Brennero e della Valsugana potranno subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

Domenica 7 luglio è previsto anche uno sciopero del Sindacato Or.s.a. Trasporti e del personale viaggiante e degli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti spa, che si asterranno dal servizio dalle 11 alle 15 (ora in cui riprenderà il servizio).

Sempre domenica 7 luglio, inoltre, il sindacato Cub Trasporti ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il solo personale ferroviario. Il personale ferroviario trentino garantirà il servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19.





