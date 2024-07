A Laives Seppi e la Svp scelgono Civica, FdI e Lega

La Svp di Laives segue il modello provinciale e si allea, per la nuova giunta comunale, con Fratelli d'Italia, Lega e La Civica, ponendo fine all'alleanza con Uniti per Laives, la lista dell'ex sindaco, Christian Bianchi, con cui, pure, la Stella alpina ha collaborato per anni nell'amministrazione della città.

In più, c'è l'appoggio di Forza Italia, recuperata in extremis questa mattina, che non avrà rappresentanti in giunta, ma che, col suo unico consigliere (l'ex assessore Bruno Borin), consente alla maggioranza di poter contare su 15 consiglieri sui 27 eletti.

L'annuncio è stato dato dal sindaco, Giovanni Seppi (Svp), dopo la riunione del direttivo cittadino del partito di raccolta che, ieri sera, ha scelto tra le diverse alternative possibili, escludendo alla fine l'alleanza col centro sinistra che, pure, aveva sostenuto Seppi nel ballottaggio. "Politicamente - ha detto Seppi - abbiamo una maggioranza fortemente di centro, ci son tutte le basi per fare bene".

Oltre al sindaco, nella giunta, che sarà eletta l'11 luglio, siederanno Debora Pasquazzo per La Civica, indicata quale vicesindaca, Marlene Hofer e Walter Landi per la Svp, Paolo Zenorini per la Lega e Luigi Antonio Cantoro per Fratelli d'Italia.

Resta, quindi, fuori dalla giunta Claudia Furlani, candidata sindaca del centro destra, esclusa dalla maggioranza insieme alla sua lista "Uniti per Laives". Seppi ha parlato di "campagna elettorale etnica che non è piaciuta alla Svp, ma nemmeno ai cittadini", spiegando così la rottura con l'ex alleata. "Un politico che tenta di dividere la popolazione quando abbiamo una buona convivenza fra i gruppi linguistici - ha detto ancora il sindaco - ha fatto più male ai cittadini elettori che a noi della Svp. Molti mi hanno confermato di avermi votato al ballottaggio anche per questa ragione".

Per quanto riguarda la presidenza del consiglio comunale, c'è l'intenzione di coinvolgere anche le opposizioni. Le competenze saranno concordate nei prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA