Frana a San Rocco di Trento, prosegue la messa in sicurezza

Proseguono i lavori per sistemare il costone franato giovedì scorso in via Castel San Rocco, a Trento, e per la messa in sicurezza di tutta la zona. In particolare - informa una nota - è stata rimossa la cisterna di Gpl (che verrà ritirata dalla ditta proprietaria) e sono stati demoliti il palo di illuminazione e il muro pericolante. A breve si provvederà alla rimozione della grande scala in acciaio che garantiva il passaggio, al taglio della pianta ma soprattutto alla demolizione della legnaia che appoggiava su un terreno ormai pericolante.

Nel frattempo, il Servizio welfare del Comune sta cercando di trovare una sistemazione per due famiglie residenti nel maso di via Castel San Rocco. Nei giorni scorsi, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un'ordinanza che vieta l'avvicinamento al maso per ragioni di sicurezza.



