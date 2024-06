Sono in arrivo 26 nuovi agenti per la Questura di Trento. I nuovi agenti, ricevuti singolarmente dal questore di Trento Maurizio Improta, termineranno la prova ad ottobre prossimo, e - al termine di questi mesi di tirocinio in tutti gli uffici della Questura - saranno completamente operativi. Inoltre altri 3 agenti saranno assegnati al Commissariato di Riva del Garda e altri 2 al Commissariato di Rovereto. Altri 6, dal primo luglio al primo settembre, saranno assegnati come rinforzo estivo sempre sulle sedi di Riva e Rovereto. Al netto di nuovi ingressi e trasferimenti in uscita - si apprende - la Questura di Trento (Commissariati compresi) ha un netto positivo di 7 agenti, più altri 4 invece gli effettivi da altre Questure per Trento (per un totale di 11 agenti in più).



