Braccialetto elettronico per un molestatore seriale a Merano

Dovrà portare il braccialetto elettronico, un meranese di 30 anni, denunciato per una lunga serie di molestie e atti persecutori nei confronti di una ragazza minorenne, iniziate lo scorso autunno.

La ragazza accompagnata dalla madre aveva denunciato l'uomo.

Gli agenti, quindi, su indicazione della vittima hanno posto in essere numerosi servizi di appostamento e pedinamento, nel corso dei quali sono riusciti a documentare una moltitudine di episodi a contenuto osceno dei quali l'uomo di è reso responsabile; ad esempio, in una occasione il persecutore sin dalle prime ore del mattino si era appostato lungo il tragitto casa-scuola percorso abitualmente dalla ragazza, compiendo anche atti osceni in luogo pubblico.

"Quella che ha dovuto subire questa ragazzina è una persecuzione di una gravità assoluta, che non può essere tollerata - ha evidenziato il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori -. Grazie alla determinazione della vittima, assistita dalla famiglia ed accolta con grande professionalità e con tutte le cautele del caso dagli investigatori della Polizia di Stato, è stato possibile comprovare la responsabilità di questo 30enne meranese incensurato, e porre termine ad una situazione che ha provocato non poche conseguenze sulle abitudini di vita di questa giovanissima ragazza".



