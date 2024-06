Austria, fissate le elezioni politiche per il 29 settembre

Il governo austriaco ha stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale (camera bassa del Parlamento) si terranno il prossimo 29 settembre 2024, confermando quanto già annunciato dal cancelliere Karl Nehammer all'indomani delle elezioni europee. La relativa ordinanza è stata approvata all'unanimità dal Comitato principale.

Non è stato necessario un voto per lo scioglimento anticipato del Consiglio nazionale, in quanto il mandato quinquennale attualmente in corso giungerà a naturale scadenza.

È stata inoltre fissata per il 9 luglio 2024 la deadline per una serie di adempimenti elettorali, tra cui la nomina degli ufficiali elettorali distrettuali, la costituzione delle autorità di voto, la pubblicazione delle liste elettorali e la presentazione delle candidature.

A partire dal 9 luglio, anche i partiti non ancora rappresentati in Parlamento potranno iniziare a raccogliere le sottoscrizioni necessarie per presentarsi alle elezioni.

Secondo il ministro dell'Interno Gerhard Karner, avranno diritto di voto circa 6,3 milioni di cittadini austriaci. Il nuovo Consiglio nazionale eletto si insedierà il 24 ottobre 2024, mentre gli attuali parlamentari resteranno in carica fino a tale data. Sono inoltre previste tre sessioni regolari del Consiglio nazionale la prossima settimana e il 18 settembre, oltre alla possibilità di sessioni straordinarie durante la pausa estiva, su richiesta di almeno un terzo dei deputati o su iniziativa del governo o del Consiglio federale.



