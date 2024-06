In Questura 4 impiegati provinciali per l'ufficio passaporti

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha accolto i quattro impiegati dell'amministrazione provinciale che, a seguito dell'accordo sottoscritto lo scorso 29 maggio tra il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e lo stesso questore, sono stati assegnati alla questura per collaborare all'attività dell'ufficio passaporti.

"L'ufficio passaporti, così come gli altri uffici amministrativi delle questure italiane rivestono un'importanza fondamentale nel fornire ai cittadini un servizio indispensabile - ha osservato Sartori - Per questo motivo ringrazio il presidente Kompatscher e l'intera giunta provinciale per la sensibilità e la disponibilità dimostrate anche in questa occasione. Formulo ai quattro impiegati che da oggi lavoreranno qui con noi l'augurio e l'auspicio di poterlo fare con la professionalità e con l'entusiasmo che sono loro riconosciuti".





