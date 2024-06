Bambina di 12 anni in ospedale dopo una caduta dal balcone

Una bambina di 12 anni è rimasta ferita dopo una caduta dal balcone di casa. È accaduto poco dopo le 16 a Bedollo, sull'altopiano di Piné, in Trentino. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente: si tratterebbe infatti di una caduta accidentale, avvenuta probabilmente mentre la bambina giocava sul balcone. La caduta è stata di pochi metri - il balcone non è ad un piano alto, dalle prime informazioni un rialzato o un primo piano - e la bambina, seppur trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, è sempre rimasta cosciente.



