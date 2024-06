Cagnolina senatrice Biancofiore in ufficio con lei,è prima volta

Prima volta di Puggy al Senato: in occasione della giornata mondiale del cane in ufficio, la cagnolina della senatrice Michaela Biancofiore l'ha accompagnata al lavoro, entrando con lei nel suo ufficio a Palazzo Carpegna.

Si tratta di un carlino di 11 anni e - come ha ricordato la presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Maie - è cresciuto tra le coccole di Silvio Berlusconi e Franco Frattini e immortalato più volte in scatti con i politici.

"Per fortuna molte pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e private si stanno aprendo a questo beneficio ormai comprovato scientificamente - ha premesso la senatrice con Puggy sulle ginocchia, nel suo ufficio - Perciò ringrazio il presidente del Senato, La Russa, il collegio dei questori e il segretario generale Toniato per questa apertura che è un primo passo verso la sensibilizzazione". E ha aggiunto: "Noi, che siamo i legislatori, non possiamo non accettare che gli animali varchino la soglia dei nostri uffici. Chiarisco che non si tratta né del Senato, né dell'assemblea legislativa né della buvette, anche per evitare facili ironie. Si tratta solo di continuare nell'iter che coinvolge tutto il mondo per cui gli animali diventino da oggetti a soggetti di diritto, visto che sono essere senzienti con anima e cuore". E sulle reazioni di Puggy alla novità di oggi, ha risposto: "E' un po' spaesata, vede facce nuove ma lei si adatta facilmente perchè è molto socievole. Il carlino come razza lo è, e in più Puggy è cresciuta nei palazzi, visto che quando ero sottosegretario la portavo lì tutti giorni".



