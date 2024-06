Questura Trento, in 1/o semestre 2024 controllate 13.599 persone

Nel primo semestre del 2024 la Questura di Trento ha controllato 13.599 persone, con 113 denunciati in stato di libertà e 16 arrestati, ed ha proceduto al sequestro di circa 2,5 chilogrammi di sostanza stupefacente e di oltre 100.000 euro quale provento dell'attività di spaccio.

La squadra mobile - si legge in una nota - ha riportato 17 arresti in flagranza, un fermo di p.g., 71 indagati e ha sequestrato oltre 10 chilogrammi di stupefacenti. Tra le operazioni più rilevanti l'operazione "Alla Vecia" dello scorso marzo, riguardante un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti operativa dal mese di maggio 2022. L'operazione ha portato al ferimento di undici persone all'autorità giudiziaria: per uno di loro è scattata la custodia cautelare in carcere, per altre quattro è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.

Per quanto riguarda la Divisione anticrimine sono stati 25 gli ammonimenti emessi per violenza domestica e 22 quelli per stalking, oltre a 44 avvisi orali, 5 Daspo per fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive e 26 fogli di via obbligatori dal Comune di Trento nei confronti di soggetti pregiudicati.



