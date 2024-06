Riaperta la ferrovia della Val Pusteria fra Brunico e Valdaora

E' stata riaperta alle 16.30 la linea ferroviaria della Val Pusteria, interrotta dalla tarda mattinata a causa di un guasto tecnico sulla linea elettrica tra Brunico e Valdaora. Il guasto ha causato numerose soppressioni di treni. Si stanno comunque ancora verificando forti disagi.

Una escursionista questa mattina aveva notato che sul sentiero che si snoda lungo la gola del fiume Rienza giaceva un cavo elettrico in tensione. Il cavo della linea a media tensione da 20.000 volt a seguito del forte vento di ieri sera era stato divelto e toccava la linea aerea della ferrovia della Val Pusteria che attraversa la gola. Osservando la zona con un drone i vigili del fuoco hanno capito che il tratto danneggiato era lungo circa 350 metri. In collaborazione con Edyna, con il sindaco di Brunico Roland Grießmair, il gestore della rete ferroviaria Rfi e i carabinieri, è stato predisposto il ripristino del tratto interessato. In accordo col sindaco sono state chiuse le piste ciclabili e i sentieri all'interno e attraverso la gola della Rienza per motivi di sicurezza.

A causa del maltempo sulla linea ferroviaria della Val Pusteria si sono verificate soppressioni anche sulla tratta Fortezza - Brunico.



