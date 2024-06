Dal pc al confessionale, un giornalista diventa padre Moritz

Per una decina di anni ha intervistato politici e scritto pezzi su pezzi per il quotidiano Dolomiten, poi a un certo punto Moritz Windegger, classe 1977, ha mollato tutto, lasciato la sua carriera di giornalista per indossare il saio francescano. Domani mattina il bolzanino nella chiesa dei Francescani sarà ordinato prete dal vescovo Ivo Muser.

"La vocazione come francescano o come sacerdote mi è stata donata, donata dal Signore", racconta, "è stato però un iter, un percorso e non una decisione improvvisa". Windegger, che da domani sarà padre Moritz, spiega la sua scelta: "Sono diventato francescano perché qui a Bolzano ho conosciuto francescani che mi hanno affascinato, con loro esempio, con la loro vita". Ha infatti frequentato il liceo dei Francescani e fatto per molti anni il chierichetto nella chiesa del convento.

"A un certo punto - prosegue - ho avuto la sensazione che la vita passa, il tempo cambia, cambio anch'io e se voglio intraprendere un percorso lo devo decidere io, perché altrimenti è la vita a decidere per te. Mi sono seduto, ho detto adesso prendi la decisione e poi segui il percorso". Il giornalismo resterà comunque parte della sua vita ("anche il giornalismo è una vocazione").

"Probabilmente rimarrò a Salisburgo, il nostro ordine ha la sua centrale, l'ordine della provincia austriaca e dell'Alto Adige.

Oltre a fare il sacerdote faccio anche l'addetto stampa responsabile di comunicazione per i confratelli in Austria e in Alto Adige", spiega.

I sacerdoti diocesani in Alto Adige sono 184, quelli appartenenti a un ordine religioso invece 150. L'ultimo bolzanino ordinato sacerdote è stato don Paolo Zambaldi nel 2016.



