Aggredisce agenti di Polizia a Bolzano, arrestato 33enne

Gli agenti della Squadra volanti di Bolzano hanno arrestato un cittadino originario del Mali, di 33 anni, per violenza, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per interruzione di pubblico servizio. L'uomo - informa la Questura - è stato segnalato dagli impiegati degli uffici del Palazzo della Provincia di Bolzano, in via Gamper, per gli atteggiamenti aggressivi causati dalla revoca dell'indennità di disoccupazione dopo che non si era presentato ai colloqui ai quali era stato invitato.

Gli agenti hanno provato inizialmente a calmare l'uomo, che da oltre un mese si presentava regolarmente agli sportelli degli uffici pubblici con atteggiamenti sempre più aggressivi.

All'intimazione ad uscire dall'ufficio, il 33enne, ha aggredito il personale di polizia, colpendo con pugni e calci. In Questura è poi emerso che l'uomo aveva numerosi precedenti penali per minaccia, lesioni, oltraggio, atti persecutori, estorsione, sottrazione di persone incapaci e divieto di avvicinamento nei confronti di tre persone.

L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria e, in considerazione dell'accaduto e dei precedenti penali, il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, con l'obbligo a lasciare il Paese entro 14 giorni. I due agenti intervenuti per calmarlo hanno riportato ferite guaribili con prognosi di dieci giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA