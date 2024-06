Danneggia le auto in sosta a Bolzano, denunciato un 24enne

Gli agenti della Questura di Bolzano hanno denunciato un cittadino iracheno di 24 anni, con numerosi precedenti penali e irregolare in Italia, per danneggiamenti e minacce a pubblico ufficiale. Il giovane - informa una nota - è stato individuato, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, mentre era intento a danneggiare un'auto in sosta in via di Novacella.

Il 24enne, irregolare in Italia e con precedenti per minacce, lesioni e rifiuto di fornire la propria identità, oltre ad altri danneggiamenti avvenuti nella zona del Talvera, ha inoltre minacciato gli agenti intervenuti sul posto. Il giovane è stato quindi accompagnato in Questura e denunciato per danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale. Il questore Paolo Sartori ha inoltre emesso un decreto di espulsione, con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale.



