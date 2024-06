Appalto da 1,6 miliardi per servizio treni in Alto Adige

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato la procedura di gara per il servizio di trasporto pubblico ferroviario locale in Alto Adige dal 2025 al 2039. La base d'asta è di 1,6 miliardi di euro e l'assegnazione del servizio è prevista per l'autunno, hanno annunciato l'assessore Daniel Alfreider e il direttore di dipartimento Martin Vallazza.

Attualmente il servizio su rotaia locale viene garantito da Trenitalia e da Sad, mentre in futuro è previsto un unico lotto per facilitare - così Alfreider - la messa a punto del servizio.

L'assessore ha fatto presente che attualmente 135 mila spostamenti quotidiani avvengono in macchina e 37 mila in treno.

Con l'entrata in funzione della variante della val di Riga, la nuova galleria del Virgolo a Bolzano e l'elettrificazione della Val Venosta, è previsto un aumento del 30% dei passeggeri ferroviari, anche se durante la durata dei lavori ci potrà essere un temporaneo calo. Alfreider ha anche ricordato che tra il 2024 e il 2025 arriveranno 15 nuovi treni e altri 6 identici verranno forniti al Tirolo che saranno predisposti di tre pantografi e perciò potranno viaggiare senza interruzione su tutte le linee tra l'Alto Adige e il Tirolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA