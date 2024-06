Aggredisce il vicino con un coltello al culmine di una lite

L'ennesima lite per motivi di vicinato tra due uomini a Levico Terme, in Trentino, è degenerata in un tentativo di omicidio. È accaduto ieri sera nella zona residenziale del paese della Valsugana. La vittima, che ora si trova in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento, è un marocchino di 49 anni che è stato aggredito e colpito più volte con un coltello da un albanese di 46 anni che vive nella stessa palazzina. Il tutto davanti agli occhi degli altri vicini, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi e i carabinieri. Il 46enne ha tentato di scappare ma poco dopo si è costituito presentandosi nella stazione dei carabinieri. Ora è in arresto per tentato omicidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA