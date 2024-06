In val Badia una frana si sta avvicinando alla località Longiarù. La colata di terra e sassi si è staccata da un pendio, dopo le intense piogge di questi giorni. Sul posto si trovano i tecnici e operai dei Bacini montani e i geologi della Provincia autonoma di Bolzano e i Vigili del fuoco. Con sette ruspe si tenta di liberare il greto di un torrente dal fango per incanalare in questo modo la frana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA