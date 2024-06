Incidente in tunnel in Val Badia, 8 persone ferite

Otto persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente stradale avvenuto in un tunnel al km 7,9 sulla statale 244 della Val Badia, che ha coinvolto tre automobili ed una motocicletta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze della Croce bianca ed il Pelikan 2 dell'elisoccorso che ha trasportato i due feriti gravi all'ospedale di Bolzano. Altri cinque feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Brunico. I rilievi dell'incidente vengono effettuati dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA