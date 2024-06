E' un 36enne di Bronzolo, Benjamin Freitag, la vittima dell'incidente mortale la scorsa notte a Frangarto e non un ragazzo, come scritto in un primo momento.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, verso le due di notte è finito con la sua moto in un canale. Freitag è deceduto sul posto, nonostante l'intervento di Vigili del fuoco, Croce bianca e forze dell'ordine.



