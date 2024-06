Fugatti, 'vigili del fuoco essenza di volontariato e autonomia'

"140 anni fa nacque il germoglio che portò all'istituzione e alla crescita dei Vigili del Fuoco Volontari di Caldonazzo. Venendo qui oggi ho incontrato tanti cittadini, famiglie ed anche allievi, che rappresentano il futuro dei nostri Corpi e della nostra comunità. L'impegno dei Vigili del Fuoco è il simbolo della nostra comunità, del nostro volontariato. L'Autonomia del Trentino è conosciuta proprio per il grande spirito di solidarietà e di volontariato che ci caratterizza e di cui i Vigili del Fuoco rappresentano l'essenza." Così - recita una nota - il presidente Maurizio Fugatti, intervenuto oggi alle celebrazioni per il 140° anniversario di fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Caldonazzo. Nel maggio del 1884 i primi pompieri si sono aggregati fondando il Corpo, che oggi conta 37 Vigili effettivi, 8 Allievi e 4 Vigili onorari. In 140 anni di storia, ha detto il Comandante Diego Campregher, il raggio d'azione si è notevolmente ampliato andando ben oltre lo spegnimento degli incendi, ma i Vigili del Fuoco sono sempre animati dallo stesso spirito di generosità e disponibilità verso una comunità di cui sono parte integrante.



