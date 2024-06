Aumentano gli avvistamenti di orsi in Val di Sole. "Subito interventi"

In Val di Sole aumentano gli avvistamenti di orsi nei centri abitati e per questo il comune di Malè chiede interventi urgenti "per evitare che in futuro avvengano accadimenti dolorosi e drammatici", come la morte lo scorso anno del runner 23enne Andrea Papi aggredito a morte da un orso proprio nei boschi della Val di Sole. "I cittadini reclamano interventi urgenti e risolutivi della situazione; in primo luogo devono essere immediatamente messi in sicurezza gli operatori della protezione civile, dotandoli almeno dello spray anti orso per poter agire in sicurezza", chiede la giunta comunale di Malè dopo l'ennesimo avvistamento di un orso nel centro abitato, la scorsa notte.

L'amministrazione fa appello "a tutte le istituzioni in grado di agire (Unione europea, Stato e Provincia), per evitare che in futuro avvengano accadimenti dolorosi e drammatici".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA