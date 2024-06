Molesta due ragazzine alla fermata del bus, sarà espulso

E' stato arrestato e sarà espulso un cittadino nigeriano di 31 anni, che a una fermata di autobus in via Fago a Bolzano ha pesantemente molestato due ragazzine.

Le due sorelle si sono subito allontanate, chiedendo prima aiuto a un nonno vigile e poi a una signora, che è riuscita a fotografare con il telefonino il molestatore e chiamare la polizia. L'uomo è stato fermato poco dopo da una pattuglia in via Cesare Battisti. Visti i precedenti, anche specifici, sono scattati l'arresto e la successiva espulsione.



