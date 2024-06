Urzì, 'il voto è l'incoronazione di Fratelli d'Italia'

"Il voto è l'incoronazione di Fratelli D'Italia anche in Trentino Alto Adige e premia soprattutto la credibilità politica del governo Meloni". Lo afferma il coordinatore Fdi per il Trentino Alto Adige, Alessandro Urzì, all'ANSA.

"Primo partito nazionale dopo la Svp, in regione, riaffermiamo la leadership nel centro destra, ma soprattutto ci candidiamo ad essere la forza trainante delle future alleanze locali anche in vista delle elezioni amministrative a Trento", prosegue. "Il voto in Alto Adige ha dimostrato come Fratelli D'Italia raccolga consenso anche ben oltre il perimetro linguistico del gruppo italiano, grazie ad una fiducia espressa con le preferenze verso il presidente del consiglio, riconosciuto come leader pragmatico e popolare.

Ma è anche la vittoria della credibilità della politica di Fratelli D'Italia esercitata spesso non senza difficoltà e pregiudiziali sia a Bolzano che a Trento dove a fatica di è imposta come firma di governo. Premia la coerenza e l'impianto realistico di un progetto politico vincente in Italia e nei territori, anche quelli tipicamente autonomi del Trentino Alto Adige, proiettato ora a livello continentale", conclude.



