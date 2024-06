L'europarlamentare Svp uscente Herbert Dorfmann è stato rieletto grazie a un apparentamento nel collegio nordest con Forza Italia, come già avvenuto nel 2019.

Secondo questo regolamento speciale per le minoranze linguistiche, un candidato risulta eletto se riceve 50 mila voti. Dopo 11.290 di 11.661 sezioni scrutinate, il 55enne, in Europarlamento dal 2009, ha ricevuto 82.405 preferenze, mentre la Svp è a oltre 120.000 consensi.



