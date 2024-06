Exit poll Austria, Fpö in testa

Il partito di estrema destra Fpö è in testa alle elezioni europee in Austria, secondo gli exit poll pubblicati dai principali media. Fpö ha ottenuto il 27% dei voti, diventando per la prima volta la forza politica più importante nel Paese alpino.

Con il 27% la Fpö con il suo candidato di punta Harald Vilimsky si è affermato come il partito più votato, mentre l'Övp e l'Spo si contendono il secondo posto: l'Övp e il suo leader Reinhold Lopatka si sono attestati al 23,5%, seguiti a stretta distanza dall'Spö e il suo candidato Andreas Schieder al 23%.

Crollo dei Verdi con la sua candidata principale Lena Schilling, che passano dal 14,1% dell'ultima tornata al 10,5%, finendo a pari merito con Neos e il loro leader Helmut Brandstätter, anche loro al 10,5%.



