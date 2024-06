Sabato torna a volare l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che apre la stagione estiva.

Il pronto intervento volontario viene svolto ogni giorno dagli uomini delle squadre di Soccorso Alpino affiliate all'Aiut Alpin Dolomites e in collaborazione con l'elisoccorso della Provincia di Bolzano HELI e la Centrale Provinciale di Emergenza 112. L'operatività verrà, come già d'inverno ed in accordo con la Centrale Provinciale d'Emergenza, garantita di regola dalle ore 08.00 alle ore 20.00, a rotazione con gli altri elicotteri della provincia questa verrà estesa dalle ore 06.00 alle ore 23.00 Gli uomini del Soccorso Alpino, che effettuano il pronto intervento direttamente presso la base a Pontives in Val Gardena, fanno parte di una rosa di elisoccorritori scelti che con il nostro elicottero hanno svolto in montagna allenamenti specifici in collaborazione con il CNSAS, BRD e l'Elisoccorso Provinciale. Un lavoro importante viene svolto dagli specialisti sull'elicottero che attivano verricello e corde fisse al gancio baricentrico, gestiscono il hovering e le manovre in montagna.

Aiut Alpin Dolomites opera soprattutto nel territorio Dolomitico Ladino nelle Province di Bolzano, Trento e Belluno, dove già operano le squadre di soccorso alpino che compongono l'Aiut Alpin Dolomites; quando richiesto dalla centrale operativa di emergenza vengono servite anche altre zone della nostra provincia.



