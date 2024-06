Nuove Frecce e l'Intercity Bolzano-Lecce per andare al mare

In occasione del cambio orario del prossimo 9 giugno, l'offerta commerciale di Trenitalia viene arricchita con nuove destinazioni raggiungibili con le Frecce e i treni a lunga percorrenza Intercity.

Per l'estate si prevedono 10 Frecciarossa al giorno diretti a o provenienti da Roma, due Frecciarossa aggiuntivi Milano-Bolzano sabato e domenica, nonché due collegamenti nel fine settimana tra Bolzano e Pescara per raggiungere le località balneari dell'Adriatico. Nei mesi di luglio e agosto tornano anche i FrecciaLink per raggiungere le più belle località di montagna sulle Alpi. Inoltre, tutti i fine settimana, dal 7 giugno al 15 settembre, con Intercity Notte si potrà raggiungere Roma partendo da San Candido con un collegamento diretto notturno. Infine, novità assoluta per il capoluogo altoatesino è il collegamento diretto con Lecce: da questa estate, durante il fine settimana, verrà prolungato il collegamento Intercity Lecce-Bologna su Bolzano con fermate aggiuntive a Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento, Mezzocorona e Ora. Dal 9 giugno partirà l'Intercity Bolzano-Lecce, che dall'Alto Adige permetterà di arrivare in Puglia ogni sabato e domenica; mentre dal 14 giugno partirà l'Intercity Lecce-Bolzano, che consentirà di raggiungere l'Alto Adige dalla Puglia ogni venerdì e sabato.

L'assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider, ha evidenziato l'importanza dell'ampliamento dell'offerta ferroviaria: "L'introduzione di nuovi collegamenti diretti a lunga percorrenza, e il potenziamento di quelli esistenti, è un passo cruciale per migliorare l'accessibilità dell'Alto Adige. Sono particolarmente fiero della riattivazione del collegamento diretto tra Bolzano e Lecce, è dal 2012 che non esisteva più questo collegamento e ora con Trenitalia siamo riusciti a riattivarlo". I nuovi collegamenti diretti contribuiranno a ridurre il traffico stradale, promuovendo una modalità di trasporto più sostenibile e riducendo l'impatto ambientale. Questo sviluppo è in linea con l'obiettivo di trasformare l'Alto Adige in una regione sempre più green, favorendo l'uso del trasporto pubblico ecologico. La realizzazione di questi nuovi collegamenti è il frutto di una stretta collaborazione tra la Provincia e Trenitalia. Alfreider, ha aggiunto: "Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere questo obiettivo e ringraziamo Trenitalia per la collaborazione efficace. Questi nuovi collegamenti rappresentano un passo fondamentale per decongestionare il traffico sulla A22".



