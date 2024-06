Milano-Cortina: proseguono i lavori per il villaggio di Predazzo

L'Agenzia per gli appalti e contratti della Provincia di Tento ha effettuato l'aggiudicazione del quarto lotto riguardante il villaggio olimpico e paralimpico alla Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo, il complesso di edifici che ospiterà gli atleti partecipanti alle competizioni di Tesero e Predazzo durante le prossime olimpiadi e paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il lavori - riporta una nota - si riferiscono alla costruzione del "Nuovo padiglione olimpico", per un importo di 16.428.195 euro, l'8,8% in meno della base d'asta (17,9 milioni).

Il padiglione, denominato "Unità funzionale 1", fa parte dei cinque lotti del villaggio olimpico, assieme ai padiglioni "Latemar", "Macchi", "Nicolauchich" e "Musto". La nuova struttura sorgerà all'interno del perimetro della Scuola alpina della Guardia di finanza. L'avvio dei lavori è previsto entro la fine del mese e il cantiere dovrà chiudere entro 439 giorni.

Secondo il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, si è "compiuto un ulteriore passo nell'avvicinamento del Trentino verso l'appuntamento olimpico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA