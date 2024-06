Urso, 'con Ambrosi in Europa allineamento di astri, mai visto'

"Con Alessia Ambrosi in Europa, ci sarebbe un allineamento di astri che non si è mai visto prima nella storia". A dirlo è il ministro alle imprese ed al made in Italy Adolfo Urso, oggi in visita a Bolzano alla centrale idroelettrica della Eisackwerk, la centrale più innovativa ed ecosostenibile d'Europa.

"Con Ambrosi potremmo anche avere una rappresentante nel Parlamento europeo, nel cuore dell'Europa e proprio nel momento in cui la destra andrà al governo in Europa. Penso sia importante per Bolzano. Con Giorgia Meloni la destra è giunta al governo della nazione, portandovi valori, come la famiglia e l'impresa, poi è giunta anche al governo locale, grazie a Marco Galateo, vicepresidente della Giunta e tra pochi giorni potreste portare Alessia Ambrosi nel Parlamento europeo. E' importante - ha continuato Urso - che ci sia un allineamento fra governo provinciale, nazionale e, credo, che si sia dimostrato quanto si sappia collaborare anche con la Svp. Questo territorio pienamente allineato da Bolzano a livello nazionale ed in Europa, è un esempio calzante".

"Sono convinto che ci riusciremo a cambiare l'Europa", così Urso. "Sono convinto tra l'altro che qualche mese fa è successo un fatto significativo e importante, direi soprattutto per Bolzano, abbiamo firmato un Piano d'azione, un trattato bilaterale fra Italia e Germania dopo che è stato realizzato il trattato Italia - Francia, quindi oggi vi è una triangolazione fra i tre più grandi paesi produttori, paesi fondatori dell'Europa e con il piano d'azione abbiamo dato maggiore concretezza alle imprese del Nordest, collegando la catena del nordest al sistema produttivo tedesco".

"I tre indicatori economici che ci dicono lo stato di salute del sistema produttivo e sociale del nostro Paese sono tutti e tre positivi per l'Italia, e sono migliori di quelli che fanno gli altri con cui dobbiamo misurarci. Siamo sulla strada giusta, se su questa strada riusciamo a portare anche l'Europa e qui abbiamo la candidata più significativa del Trentino-Alto Adige, la nostra amica Alessia Ambrosi, che insieme a Giorgia Meloni che dà il significato politico della lista e mi auguro e il successo di Fratelli d'Italia, può rappresentare lei al meglio questa regione e portare le esigenze produttive del Trentino - Alto Adige, e io credo che oggi ve ne sia bisogno", ha concluso Urso.

Alla visita alla Eisackwerk ha partecipato anche il vicepresidente della Giunta Marco Galateo.



