Svuota negozio a Bolzano e lascia i rifiuti in campagna a Lavis

Al termine dell'attività di indagine curata dalla polizia locale Avisio, coordinato dal comandante e vice commissario Nicola Nardin, è stato individuato e sanzionato il responsabile dell'abbandono di un grosso quantitativo di rifiuti avvenuto in località Sornello, nel territorio di Lavis, all'inizio di maggio. L'episodio era balzato all'onore delle cronache ed era finito anche sui social network della zona (nella foto). Tra i rifiuti c'erano parti di arredo, ceste di vimini tipicamente utilizzate in negozi di alimentari, cartoni, sacchi neri e borse in plastica contenenti rifiuti di vario genere, lavagnette da negozio con ancora con le scritte promozionali, cassette di plastica contenenti prodotti alimentari.

La polizia locale ha trovato anche documentazione riferibile ad un negozio di Bolzano, oramai chiuso. Gli agenti hanno poi appurato che la gestrice del negozio, dovendo restituire al proprietario il locale libero da arredi, si era imprudentemente affidata ad un ignoto "svuota cantine" trovato sui social network. L'uomo, previo compenso, anziché conferire i rifiuti in discarica, li ha però abbandonati in campagna a Lavis. La donna è stata indagata in relazione all'abbandono e per avere imprudentemente affidato i propri rifiuti a un soggetto non autorizzato. Ora dovrà pagare una sanzione di 2.500 euro per estinguere il procedimento penale a suo carico.



