Rintracciato ed espulso a Trento 29enne ferito nei giorni scorsi

Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato il cittadino marocchino di 29 anni rimasto ferito in seguito a un rissa con un connazionale nei gironi scorsi. L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver dato le dimissioni volontarie dall'ospedale.

Ferito con un coltello, il 29enne era stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento e operato d'urgenza. Nella mattinata di oggi l'uomo ha firmato le proprie dimissioni contro il parere dei medici e si è allontanato senza fornire indicazioni riguardanti la sua destinazione. Rintracciato dagli agenti di Polizia nei pressi della residenza Fersina (dove non è registrato come ospite), è stato portato in Questura per le pratiche di espulsione e poi riaccompagnato dai carabinieri, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



