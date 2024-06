Paccher (Lega), 'lavorare in un'ottica regionale in Europa'

Con Roberto Paccher, presidente del Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige, la "Lega - Salvini Premier" vuole mandare in Europa un candidato che lavora in un ottica regionale. "Ci vanno più parlamentari che rappresentano il territorio", ha sottolineato Paccher. "Per esempio - ha detto Paccher in conferenza stampa - per il problema dei grandi carnivori, in particolare per il lupo, servono forme di abbattimento, perché sono troppi. In tal modo si può selezionare la specie e fare in modo che i lupi siano diffidenti rispetto all'uomo".

Per quanto riguarda la direttiva europea sulle case green, Paccher ha detto che è "una norma che penalizza i futuri proprietari di abitazioni che dovranno sborsare decine di migliaia di euro, per rispettare tutte le norme imposte. E' una norma che è stata votata anche dal europarlamentare Dorfmann (Svp) e anche se l'entrata in vigore è stata spostata di alcuni anni, è una norma che rimane". Inoltre, il candidato regionale della Lega ha ribadito il suo "no ad un ecologismo fondamentalista, sia in agricoltura che a livello ambientale" e ha sottolineato che secondo la Lega, che si pone "in alternativa alla Governance attuale ci va buonsenso al posto di eurofollie".

Alla conferenza stampa era presente l'assessore Christian Bianchi che si è detto convinto che il candidato possa "rappresentare il territorio al meglio".



