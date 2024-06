Incendio poco prima delle due di notte al bicigrill di Pellizzano, che è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pellizzano e di Malè, ma anche altri corpi dei vigili del fuoco della zona. Indagano i carabinieri di Cles.

In questo momento sul posto anche i vigili del fuoco permanenti di Trento, che stanno portando avanti un sopralluogo per chiarire le cause dell'incendio.



