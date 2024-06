Autonomia: Kompatscher,'c'è stato avvicinamento delle posizioni'

"Dopo una lunga discussione c'è stato un avvicinamento delle posizioni", così il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo l'incontro a Roma, al dipartimento affari regionali di via della Stamperia, col ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sulla riforma degli statuti di autonomia. È terminata la fase del confronto tecnico comune a tutte le "Speciali", nel corso della quali sono stati discussi i limiti all'esercizio delle competenze legislative, la procedura di modifica degli Statuti e gli interventi di manutenzione ordinaria degli stessi. Al centro del confronto politico di oggi con il ministro Calderoli e il suo capo di Gabinetto Claudio Tucciarelli, in occasione del quale il presidente Kompatscher rappresentava tutte le Regioni e Province a Statuto speciale in qualità di coordinatore affiancato dalla consulente professoressa Daria de Pretis, c'erano i punti ancora aperti. "Oggi ho espresso al ministro e ai suoi collaboratori la posizione delle Regioni e Province a Statuto speciale sulla parte comune della riforma, chiedendo due integrazioni/modifiche al testo riguardanti i limiti alle competenze legislative e la funzione delle norme d'attuazione", ha spiegato dopo l'incontro il presidente Kompatscher. "Dopo una lunga discussione c'è stato un avvicinamento delle posizioni, nei prossimi giorni cercheremo di formularlo per iscritto. Ma il mio primo compito, adesso, è ovviamente organizzare una riunione con i presidenti delle altre Speciali, per condividere questo risultato", ha aggiunto il presidente della Provincia.



