Dopo le piogge dei giorni scorsi, l'estate finalmente si fa sentire anche in Alto Adige. Nei prossimi giorni le temperature saliranno costantemente e raggiungeranno per la prima volta quest'anno i 30 gradi, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. La giornata più calda sarà venerdì, mentre per il fine settimana sono attesi nuovamente temporali.



