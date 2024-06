Carabinieri, perseguito il 66% dei reati commessi sul territorio

Alla presenza del comandante della legione, generale Roberto Riccardi, e delle autorità civili e militari dell'Alto Adige è stata celebrato oggi presso la caserma "Francesco Gentile", sede del comando legione carabinieri "Trentino Alto Adige", il 210/mo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri.

La cerimonia ha visto schierato un battaglione di formazione con bandiera di guerra del 7° Reggimento "Trentino Alto Adige" composto da 3 compagnie ed un plotone di specialisti composto da motociclisti, sciatori e rocciatori del Centro Addestramento Alpino di Selva di val Gardena, piloti e specialisti del 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano e cinofili.

Nella cerimonia il comandante della Legione ha ricordato le attività principali condotte dai carabinieri, dai reati accertati al servizio svolto sulle piste in occasione della stagione sciistica. Ha ricordato inoltre quale impegno primario l'assistenza ai cittadini in ogni circostanza.

Negli ultimi 12 mesi - è stato detto - sono stati raggiunti concreti risultati operativi dai reparti dell'Arma nella Provincia di Bolzano, dove i carabinieri hanno perseguito il 66% dei reati commessi sul territorio, con un apprezzabile risultato sul piano repressivo, dove i reati scoperti sono stati il 7 % in più rispetto all'anno precedente.

Nel corso dell'evento si è inoltre proceduto alla consegna delle ricompense conferite ai carabinieri di questa Provincia, che si sono distinti quali punto di riferimento e simbolo di eroismo e vicinanza alla gente.



